Ilfattoquotidiano.it - “Nordio levi a Delmastro la delega al carcere”: l’appello degli avvocati penalisti dopo le frasi del sottosegretario di FdI sui detenuti

“Ci rivolgiamo espressamente al ministro della Giustizia affinché revochi senza ulteriori indugi le deleghe attribuite al, palesemente inadatto ad interpretare la funzione che gli è stata attribuita”. L’Unione delle Camere penali, il “sindacato”, chiede al Guardasigilli Carlodi togliere laalle Carceri al suoAndrealepronunciate da quest’ultimo alla cerimonia di presentazione delle nuove auto blindate della Polizia penitenziaria. “Per me è un’intima gioia l’idea di far sapere ai cittadini come incalziamo e non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato”, aveva detto l’esponente di Fratelli d’Italia (video) in riferimento aiin regime di alta sicurezza e al 41-bis, suscitando indignazione e polemiche.