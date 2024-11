Liberoquotidiano.it - "Non emigrare è un diritto": le parole (ignorate da tutti) con cui Papa Francesco gela la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sì va bene, siamo nati da più di ventiquattr'ore, ci rendiamo conto che mezza frasetta delsu Gaza sufficientemente allineata al mainstream possa innescare il baccano delle anime belle. Poi, però, ci sarebbero le altre migliaia di battute del suo nuovo libro La speranza non muore mai anticipate nella doppia paginata su La Stampa, che innalzano viceversa un controcanto strutturale al mainstream su uno dei temi ad esso più caro: l'immigrazione. Poiché la testata torinese non se ne accorge, o finge di non accorgersene, tocca valorizzare qui l'anteprima dei colleghi, visto che, come direbbe Bersani, non si può ignorare l'elefante nella stanza. D'altronde, è lo stesso Bergoglio a calare subito il carico: «Riaffermo qui che è assolutamente necessario affrontare nei Paesi d'origine le cause che provocano le migrazioni».