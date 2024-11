Sport.quotidiano.net - Napoli, infortunio per McTominay in Nazionale. Roma a rischio

, 19 novembre 2024 - Non c'è sosta senza spine: nella precedente pausa del campionato per lasciare spazio alle Nazionali a infortunarsi, e neanche tanto lievemente, era stato Stanislav Lobotka, con il ritorno in campo che è avvenuto proprio a ridosso di quest'altro stop e, tra l'altro, senza neanche il privilegio (dal punto di vista del) di rinunciare alla nuova convocazione. Scampato il pericolo per Romelu Lukaku, a quanto pare solo da gestire fisicamente e quindi apparentemente senza particolari criticità da monitorare, stavolta il destino infausto pare toccato a Scott, uscito malconcio dal match tra la sua Scozia e la Polonia. AnsiaLa soddisfazione della vittoria, valsa a evitare l'ultimo posto del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, nel caso dell'ex Manchester United, non esattamente un giocatore fragile o comunque abituato ad alzare subito bandiera bianca, è stata offuscata dalla paura per un fastidio alla caviglia sinistra che andrà verificato per capire se la sostituzione avvenuta al 76' sia stata solo a titolo precauzionale o meno.