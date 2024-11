Mistermovie.it - Mister Movie | Il prossimo film di fantascienza di Steven Spielberg avrà Josh O’Connor di Challengers

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.sta lavorando a un nuovo progetto diancora senza titolo, e il cast continua ad arricchirsi. L’ultimo ingresso è, noto per il suo talento incomee La Chimera. Il progetto, che promette di essere una storia originale sugli UFO, è già uno dei più attesi degli ultimi anni.Un cast stellare per un progetto ambiziososi unisce a un cast di primo livello che include:Emily Blunt, star di A Quiet Place e Oppenheimer,Colman Domingo, recentemente acclamato per Rustin,Colin Firth, vincitore dell’Oscar per Il discorso del re,Eve Hewson, protagonista di Flora and Son.Anche se non è stato ancora rivelato il ruolo di, la sua partecipazione aggiunge ulteriore fascino al progetto.