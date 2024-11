Sport.quotidiano.net - Milano avanti col brivido. Cremona spera, ma cade

BASKET SERIE A di Alessandro Luigi Maggi Se la rondine di Belgrado non può fare primavera, di certo il passerotto dinon può segnare il cambio di stagione in casa Olimpia, anche perchè al PalaRadi è il solito sali-scendi per la squadra di Ettore Messina. Dopo le paure post Berlino, e l’abbraccio emozionato ed emozionante con il suo staff in terra serba, il coach biancorosso non ottiene sostanziali novità da un gruppo più che ristretto da fattori fisici e influenzali. Nebo out un mese, Bolmaro a riposo precauzionale fino alla prossima di EuroLeague, Dimitrijevic che si arrende all’influenza e Shields che, come Diop, può garantire solo pochi minuti. Con il solo Nico Mannion in regia c’è poco di che scherzare, visto che ad andare in campo è una squadra che spesso predilige il doppio handler.