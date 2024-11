Gaeta.it - Marky Ramone presenta ‘Marky goes mental’: la sua prima mostra d’arte a Milano

La scena musicale si arricchisce di un nuovo capitolo con l'imminente apertura della, un evento che porta il leggendario batterista deis,, nel mondo dell'arte visiva. In programma il 21 novembre presso Base, lacoincide con il Linecheck Festival e la Music Week, creando un ponte tra musica e arte contemporanea. Con sette disegni a pennarello che riflettono il suo stile audace e ribelle,invita il pubblico a un'esperienza immersiva che unisce creatività e innovazione.Lae i suoi contenuti'offre un'eccezionale raccolta di sette disegni a pennarello realizzati da Marc Steven Bell, meglio noto come. Famoso per il suo ruolo cruciale neis dal 1978 fino allo scioglimento della band nel 1996,siora come artista grafico, svelando un lato inedito della sua personalità creativa.