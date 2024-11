Uominiedonnenews.it - Mara Venier, Titolo Di Studio: Ecco Cosa Ha Studiato La Conduttrice!

Scopri il percorso di studi e la carriera di, l’amatadi Domenica In, che quest’anno potrebbe davvero dire addio alla trasmissione.: Dal Diploma alla Televisione, la Carriera della “Zia” d’Italiaè una figura simbolo della televisione italiana e da anni è il volto inconfondibile di Domenica In, il programma che le ha permesso di entrare nel cuore di milioni di italiani.si è conquistata l’affetto del pubblico con la sua personalità schietta, spontanea e genuina, diventando una presenza familiare nelle case degli italiani. Ma da dove ha preso il via la sua carriera? E quale percorso di studi ha seguito prima di approdare nel mondo dello spettacolo?Dalle Scuole Canossine al Lavoro, Tra Venezia e RomaNata a Venezia nel 1950,ha trascorso la sua infanzia nella suggestiva città lagunare, dove ha frequentato l’istituto delle Suore Canossine di Mestre, conseguendo il diploma di scuola superiore.