Oasport.it - LIVE Alcaraz-Griekspoor, Spagna-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: inizia il match, l’iberico non può sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ace (3°)!!30-15 Ace (2°)!!!15-15 Favoloso passante in corsa di dritto di.15-0 Ace (1°)!Tallonalla battuta.19:32 Ed eccoli!che non può perdere, pena l’eliminazione. C’è un precedente sul cemento quest’anno, 6-1, 6-2 alle Olimpiadi ma facende poco testo. Non ha mai vinto un set nei 4 precedenti allo ATP l’olandese.19:27 Tra poco in campo i giocatori.19:20 Van de Zandschulp b. Nadal 6-4, 6-4,1-0! Ora tocca ad!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel secondo singolare della sfida valida per i quarti di finale di2024, che vedrà impegnati Carlose Tallon.Partita delicatissima per i padroni di casa, il campione di Wimbledon e del Roland Garros non può assolutamente