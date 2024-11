Dilei.it - La Talpa, pagelle terza puntata: Peparini-Agosti è scontro (7) Egger imprevedibile (9)

Nella prima serata del 18 novembre 2024 è andata in onda ladell’edizione 2024 di La, reality show che è tornato in onda dopo anni di pausa, con una versione rinnovata, che prevede, anche, la possibilità di vedere alcune anticipazioni delle puntate sulla piattaforma on demand di Mediaset. In ogni episodio del programma televisivo continuano le indagini dei concorrenti per scoprire chi, tra di loro, è il sabotatore del gruppo, ma non mancano, nemmeno, le liti e i momenti di tensione.Diletta Leotta cambia stile. Voto: 8Alla conduzione della nuova edizione di Laè stata scelta Diletta Leotta che, per condurre le due prime puntate del programma televisivo, ha scelto dei look piuttosto osati e seducenti, che accompagnavano le sue forme perfette. Nell’episodio del 18 novembre 2024 dello show televisivo, invece, la presentatrice si è mostrata con uno stile differente, optando per due look eleganti e semplici.