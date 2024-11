Liberoquotidiano.it - "La sua morte mi ha distrutto": Casa a Prima Vista, il dramma di Gianluca Torre

"Mia mamma è scomparsa a gennaio e la suami ha":, noto agente immobiliare di, la trasmissione in onda su RealTime, lo ha confessato in un'interdi qualche settimana fa conGazzoli durante il suo podcast BSMT., a cuore aperto, ha detto: "Non l'ho voluto raccontare sui social. Avevo un rapporto viscerale con la mamma, è stata lei a incoraggiarmi a partecipare a, era felicissima. Era orgogliosa di me, ha avuto la fortuna di vedermi in televisione e sui giornali". Il rammarico più grande per l'agente è di non poter condividere con la mamma questo bel momento che sta vivendo adesso: "Mi dispiace che non stia assistendo al mio ‘successo'. Quando mi succedono cose belle e sto per gioire, mi dico ‘cavolo, se ci fosse mia madre'.