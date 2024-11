Gaeta.it - Ivrea nel mirino della violenza: aggressione all’uscita del lavoro e la paura crescente tra i cittadini

Facebook WhatsAppTwitter Un brutto episodio diha scossovenerdì sera, quando un uomo di 38 anni è stato aggredito nel sottopassaggio che collega il parcheggio di via Aldisio a via Arduino. Questa zona, già nota per i ritrovi di giovani, ha visto una escalation diche ha sollevato preoccupazioni tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno ora indagando su questo e altri recenti episodi di criminalità che hanno portato a unasensazione di insicurezza tra la popolazione.La brutaledi CristinelCristian Cristi Ionela, un uomo di origini rumene che lavora nel settoreristorazione, ha affrontato una serata che avrebbe dovuto essere ordinaria, percorrendo il solito tragitto per tornare a casa da sua moglie. Tuttavia, la routine è stata spezzata da un violento assalto da parte di un gruppo di giovani che, evidentemente in preda all’alcol e al desiderio di intimidire, lo hanno fermato intimandogli di fermarsi.