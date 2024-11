Oasport.it - Italia-Estonia oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Tutti uniti verso l’obiettivo., martedì 19 novembre, la Nazionalena difemminile disputerà due incontri ai Campionati, rassegna in fase di svolgimento in quel di Lohja, in Finlandia. Dopo aver affrontato la Danimarca alle 8:00, Stefania Constantini e compagne scenderanno sul ghiaccio anche in serata, precisamente alle 18:00, per sfidare l’nel settimo match del Round Robin.Inutile dire che nel vocabolario delle nostre ragazze non può che esserci una sola parola: vittoria. Come sappiamo infatti la compagine tricolore è lanciata verso la seconda fase della competizione, con la grande ambizione di vincere l’oro europeo dopo aver perso la finale dello scorso anno.Attualmente l’si trova al secondo posto della classifica con una sconfitta e quattro vittorie.