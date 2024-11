Gaeta.it - Il sindaco Caruso presenta il piano per la città unica: Cosenza, Rende e Castrolibero in fase di riorganizzazione

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, Franz, ha convocato una conferenza stampa per chiarire la sua posizione sulla creazione di unache comp. Questo incontro arriva in vista del referendum consultivo in programma per il primo dicembre, dove gli elettori si esprimeranno sulla proposta di fusione dei tre comuni. La questione solleva interrogativi sulla legalità e validità della legge omnibusta dalla Regione, che dovrà essere esaminata dal Tar.La posizione delsullaha ribadito il suo supporto per l’idea di una, ma ha anche manifestato la necessità di procedere senza imposizioni. Ha sottolineato che è fondamentale intrapre un percorso inclusivo e partecipato, coinvolgendo tutte le parti interessate nel processo di fusione.