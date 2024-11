Ecodibergamo.it - Il segreto per stare bene ad ogni età è la prevenzione

L’aspettativa di vita è raddoppiata rispetto al 1900, ma vivere più a lungo non sempre significa vivere meglio. Una dieta equilibrata, attività fisica, sonno adeguato e gestione dello stress sono fondamentali per prevenire malattie e migliorare la qualità della vita. Il cibo, parte centrale delssere, richiede consapevolezza e rispetto del ritmo circadiano. Lo screening, specie per il colon-retto, è cruciale per la diagnosi precoce e la. Il Centro Salute Uomo offre supporto e consulenze personalizzate. Compreso il mapping genetico