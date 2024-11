Nuovasocieta.it - Il Museo Egizio riapre rinnovato: Mattarella primo visitatore

Ildi Torino pronto alla festa per il Bicentenario. Per l’occasione è previsto l’arrivo del il presidente della Repubblica, Sergiodel. Ci saranno anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli e il ministro delle antichità egiziane, Khaled Mohamed Ismail. Accolti dalla presidente Evelina Christillin e dal direttore Christian Greco, visiteranno in anteprima la Galleria dei Re e il Tempio di Ellesija che riaprono al pubblico dopo quasi otto mesi di cantieri e un investimento di 23 milioni da parte del ministero della Cultura e di sponsor privati. Al capo dello Stato Greco consegnerà la prima copia della pubblicazione realizzata dall’per i 200 anni.Dopo la visita diil Bicentenario entra nel vivo con tre giorni di festival, dal 20 al 22 novembre, giornate in cui ilaprirà le porte al pubblico gratuitamente su prenotazione.