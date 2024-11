Secoloditalia.it - “Il mondo deve vedere”: il toccante video della federcalcio ucraina a mille giorni dalla guerra

Leggi su Secoloditalia.it

Laha lanciato sui propri social unsui 1000die invasione russa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze del conflitto. “di invasione su vasta scala. I numeri in questoparlano più forte di qualsiasi parola. Rappresentano le nostre perdite, vite distrutte, bambini rapiti e case distrutte. Ilvederli. Perché, mentre guarda, questi numeri continuano a crescere”, si legge nel post mentre ini giocatoriNazionale mostrano cartelli con i numeri.1000 days of full-scale invasion.The numbers in thisspeak louder than any words. They represent our losses, shattered lives, abducted children, and destroyed homes.The world must see them. Because, as it watches, these numbers continue to grow.