Ilgiorno.it - Il mistero resta fitto. Gratta&vinci nel canale. La pista del furgone

È spuntato unabbandonato sulle rive delMuzza neldelle centinaia di scatoloni di Gratta e Vinci finiti in acqua domenica mattina. Il ritrovamento del mezzo fermo su un fianco vicino ad una sbarra a due passi dal corso d’acqua in località Sesmones è verosimilmente collegato alle migliaia di biglietti della lotteria istantanea che sono scesi per ore lungo la corrente, destando curiosità in decine di persone che hanno dato l’allarme. È stato il sindaco del paese Stefano Iacchetti ad essere stato informato da alcuni cittadini il quale, poi, recandosi sul posto, ha subito avvisato le forze dell’ordine. La scena che si è presentata agli occhi degli inquirenti è stata incredibile: i Gratta e Vinci scendevano a centinaia trascinati dalla corrente e per recuperarli sono stati chiamati i vigili del fuoco i quali sono arrivati da Lodi Crema e da Milano.