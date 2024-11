Gamberorosso.it - Il miele pazzo dell’Himalaya dagli effetti allucinogeni che viene raccolto rischiando la vita

Lo chiamano, prodalla Turchia nord-orientale e dal Nepal, è ottenuto da particolari varietà di rododendro e può costare fino a 400 dollari per un vaso da 200 grammi. Online si trova anche a meno e con tanto di analisi di laboratorio che ne garantisce l’autenticità e il contenuto di graianotossina, una neurotossina responsabile dieufemisticamente indicati come inebrianti e curativi, in realtà allucinazioni e altre sensazioni non piacevoli che mettono a knock out per 12/24 ore chi ne consuma anche solo un cucchiaio.IlArriva dal Nepal centrale e orientale vicino alle pendici dell’Everest ed è prodotto in primavera e in autunno dall’Apis laboriosa, l’ape mellifera più grande del mondo, di dimensioni tre volte superiori a quelle di un’ape operaia media, e può raggiungere i 3 centimetri di lunghezza.