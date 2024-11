Unlimitednews.it - Il 6 dicembre fuori l’album “Dua Lipa Live from The Royal Albert Hall”

ROMA (ITALPRESS) –il 6“DuaThe”. Il nuovo album dal vivo di Duache contiene una versione reimmaginata di Radical Optimism eseguita interamente dall’inizio alla fine, insieme a molti dei suoi precedenti successi, il tutto accompagnato dalla Heritage Orchestra di 53 elementi diretta da Ben Foster, da un coro di 14 persone e dalla sua band di 7. “Potersi esibire allaè stato diverso da qualsiasi altra cosa io abbia mai fatto”, ha dichiarato Dua. “Da molto tempo avevo l’idea di reimmaginare la mia musica con un’orchestra e, mentre realizzavo Radical Optimism, pensavo costantemente all’elementoe a come queste canzoni si sarebbero trasformate sul palco, così quando mi hanno detto dello spettacolo alla, si è presentata l’occasione perfetta non solo per ricostruire queste canzoni, ma anche per celebrarle in un modo così bello e intimo.