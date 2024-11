Gaeta.it - Harry, arriva la pace con la Royal Family: il gesto del Principe ha commosso tutti

Facebook WhatsAppTwitter Il, noto per la sua frattura con la famiglia reale britannica, sembra aver compiuto un passo significativo verso la riconciliazione.Le recenti notizie indicano che il Duca di Sussex potrebbe trascorrere il Natale da solo nel Regno Unito, unche hamolti e che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nei rapporti con il re Carlo e ilWilliam.Questo sviluppoin un momento in cuiha deciso di non promuovere ulteriormente la versione tascabile delle sue memorie, “Spare”. Nonostante le vendite del libro siano state modeste nella loro seconda settimana, il silenzio disu questa pubblicazione è stato interpretato da alcuni come un segnale positivo. Hugo Vickers, un noto biografo reale, ha suggerito che il Duca potrebbe aver imparato dai suoi errori passati e che ora sia più incline a costruire ponti piuttosto che a bruciarli.