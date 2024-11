Ilfattoquotidiano.it - Gratteri a La7: “Governo la smetta di attaccare i giudici, in Albania grande spreco di forze dell’ordine. Nordio? Sarà esperto di Venezia…”

“Inon vanno attaccati quando scrivono un provvedimento che non si condivide, ci sono gli strumenti normativi per ricorrere contro un’ordinanza o una sentenza di un giudice. Bisogna finirla dii magistrati perché non ci piace un provvedimento“. È la premessa che fa il procuratore capo di Napoli, Nicola, ospite di Otto e mezzo (La7), rispondendo sul caso, a proposito del quale spiega: “Non voglio dare un giudizio politico, ma dico che in questo momento inci sono 250 uomini delleche non fanno quasi nulla, limitandosi a controllare 8-10 immigrati che si trovano in quella struttura. È untenere 250 poliziotti in missione in, quindi penso che bisogna farli tornare in Italia perché ci sono vuoti di organico per migliaia di agenti“.