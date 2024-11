Ginnastica Raffaeli | Dopo Olimpiadi voglio fare ancora di più

Leggi su Sportface.it

“Più fortele? Sì, diciamo che la sensazione è molto strana, è come una voglia disempre di più. Quando vai allecapisci quanto è importante lo sport, quanto è importante anche essere sereni tutti i giorni in palestra per cercare di migliorarsi, che deve essere un divertimento e un posto dove c’è impegno. Sì al sacrificio ma anche divertimento. L’allenamento è sempre uguale, devo sempre cercare di migliorare anche una piccola cosa tutti i giorni e arrivare in gara sempre più pronta a vincere e a far bene”. Queste le parole di Sofia, bronzo all around nellaritmica ai Giochi Olimpici di Parigi, a margine della celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro.: “di più” SportFace.