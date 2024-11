Lapresse.it - Garante Infanzia: “In Italia troppe disparità riguardano i giovani”

Leggi su Lapresse.it

Invi sono ancorache. Ne è convinta l’Autoritàper l’e l’adolescenza che ha voluto richiamare l’attenzione sul tema, alla vigilia della Giornata mondiale dell’, con una tavola rotonda svoltasi a Roma. Carla Garlatti, presidente dell’Autorità, ha espresso la necessità di garantire a tutti i, senza distinzione, pari opportunità: “Non si tratta di introdurre un autonomo diritto di uguaglianza – sostiene Garlatti – quanto piuttosto di assicurare a bambini e ragazzi uguali diritti e le stesse possibilità di esercitarli”. In occasione dell’evento “Senza distinzioni”, Garlatti ricorda alcune delleche in modo più evidente minano l’esercizio dei diritti dei minorenni in. Come, ad esempio, la migrazione dei bambini affetti da cancro, che dal Sud e dalle Isole si spostano verso altre regioni per curarsi (59,6%).