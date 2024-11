Sport.quotidiano.net - Forlì, finalmente c’è anche Petrelli: "Ero in ritardo, ormai sono in forma"

C’è il caldo abbraccio della famiglia e il sapore intenso della rinascita nell’istantanea scattata da Elia, domenica, al ‘Morgagni’. Il 23enne, possente, centravanti cesenate di proprietà del Genoa, parcheggiato in prestito al, è stato artefice del secondo dei tre gol (quello del momentaneoi 2-1) con cui il Galletto ha schiacciato il Sasso Marconi. Una prodezza balistica di rara bellezza che ha consentito all’ex juventino, amico fraterno del bianconero e già azzurro Nicolò Fagioli, di porre fine a un’astinenza dalla gioia personale che durava dal 29 settembre, quando a risultato acquisito rifilò una manìta in faccia al malcapitato Corticella. "Mirko (Drudi) mi ha passato la palla – ricostruisce–, io ero in una posizione invitante per calciare e non ho esitato:stato fortunato e ho realizzato un grande gol.