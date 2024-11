Impresaitaliana.net - Faisa Cisal non sottoscrive accordo nazionale su scioperi nel periodo del Giubileo

chiarisce: “Assolutamente favorevoli al positivo svolgimento dell’anno Giubilare e di altri eventi internazionali”Roma. «Assolutamente favorevoli al positivo svolgimento sia dell’anno Giubilare che di qualsiasi altro evento di rilievo interche implichi partecipanti da tutto il mondo dando lustro e producendo ricchezza per il nostro Paese. Purtroppo in questo specifico caso è necessario avere una visione più generale di un tema cruciale, quello del diritto allo sciopero e della sua regolamentazione, che riguarda non solo i diritti di chi lavora, ma anche il modo in cui scegliamo di gestire sia la quotidianità sia eventi di portata mondiale, come il».Questo un passaggio della nota diffusa daal termine dell’incontro tra le segreterie nazionali confederali e di federazione del trasporto pubblico locale, del personale infermieristico, della polizia locale e dell’igiene ambientale e le rispettive associazioni datoriali presso la Commissione di Garanzia suglialla presenza della Presidenza del Consiglio, del Ministero dei Trasporti, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Salute, del Comune di Roma Capitale e del Commissario Straordinario per il