Gaeta.it - Eventi di sensibilizzazione a Pescara: 365 giorni no alla violenza sulle donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La rassegna “365no” continua a diffondere messaggi di consapevolezza e prevenzione a. Promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e per la famiglia, guidato da Adelchi Sulpizio, l’iniziativa ha preso avvio l’8 novembre e si protrarrà fino a marzo dell’anno successivo. Attraverso una serie di, la città si prepara a coinvolgere la comunità in attività che affrontano un tema di rilevanza sociale e culturale, contribuendo a educare e confrontare le nuove generazioni.Glidel 21 e 20 novembreMercoledì 20 novembre si svolgerà l’apertura di una mostra permanente al centro di accoglienza Sai LaPe Dream di via Stradonetto. L’evento, che avrà inizio alle 10 del mattino, è stato realizzato dagli studenti del Liceo Mibe, in collaborazione con la Fondazione Caritas Onlus.