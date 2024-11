Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Milan Games Week & Cartoomics 2024

Dal 22 al 24 novembre i padiglioni di Rho Fierao si preparano ad accogliere gli appassionati di fumetto e videogioco in occasione dell’attesa manifestazioneeseBD; J-POPsaranno tra i protagonisti della manifestazione allo stand E05-F08 del Padiglione 11 con tutte le ultimissime novità, activity legate ai titoli del momento e tanti ospiti italiani e internazionali!Tra gli ospiti più attesi ilka Hiroyuki Eto ovvero il creatore della serie GuruGuru – Il girotondo della magia, geniale parodia dei videogiochi di ruolo fantasy in stile Dragon Quest che ha segnato una intera generazione! Per celebrare la presenza del Sensei nel nostro Paese J-POPpubblica la prima edizione italiana integrale di GuruGuru, disponibile sia in volumi singoli che raccolta in due splendidi cofanetti da collezione.