È ancora con la testa a Pesaro oppure il pensiero è già altrove?

Nelle prime 11 giornate è stato in campo 32’ di media. Domenica, mentre i suoi compagni battevano Cento, è rimasto sul parquet solo 11’ segnando 3 punti. Naturale che dopo una serata del genere, seguita a quella di Livorno - dove ne aveva segnati 2 in 21’- tre giorni dopo averne fatti 38 alla capolista Rimini, sorgano spontanee alcune domande. Khalil Ahmad èsul pianeta Vuelle o la suaè già da un’altra parte? O è la squadra che lo ‘rifiuta’ visto che all’improvviso sono usciti dalle nebbie Imbrò (10 assist), Bucarelli (5/7 al tiro) e King si è preso la ribalta (20 punti in 24’)? In sala stampa Spiro Leka, intelligentemente, ha fatto scudo al giocatore dopo averlo panchinato: "Conosco il linguaggio del corpo dei giocatori perché lo sono stato anch’io. Khalil non l’avrebbe mai ammesso, ma dopo tre partite a 38’ di media (con Orzinuovi, Udine e Rimini - ndr) era stanco".