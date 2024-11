Scuolalink.it - Docenti tutor e orientatori: firmato il decreto da 267 milioni per l’anno scolastico 2024/25

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hailche assegna 267di euro per introdurre inelle scuole secondarie di secondo grado durante/25. Questi fondi puntano a potenziare il supporto agli studenti attraverso un sistema che valorizza il talento e offre percorsi formativi personalizzati. Ruolo e obiettivi deisi concentrano sulla personalizzazione dei percorsi di studio, collaborando con gli insegnanti di classe per sostenere sia gli studenti in difficoltà sia quelli con capacità avanzate. Gli, invece, accompagnano gli studenti nelle scelte future, scolastiche e lavorative, basandosi sulle loro aspirazioni e potenzialità. Valditara ha sottolineato l’importanza di queste figure, definendole essenziali per una scuola che sappia superare le disuguaglianze e consentire a ogni studente di realizzarsi.