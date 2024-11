Inter-news.it - Calhanoglu, il problema con la Turchia dovrà gestirlo Inzaghi! Paga sempre l’Inter

Le vicende dicon lahanno una costante: i problemi li creano altri, e poi gestirli tocca a. Sarà così anche questa volta.DA GESTIRE – La questionetiene banco nel mondo Inter. Il turco ha accusato undurante-Galles, mettendo di nuovo in luce la sua tendenza a non risparmiarsi per la sua nazionale. Non solo. Malgrado ilfisico e la necessità di terapie,non è tornato a Milano. È rimasto con laper sua decisione. Un insieme di fattori che consegna aun giocatore da gestire. Esattamente come l’ultima volta.COME L’ULTIMA VOLTA – Anche dopo la scorsa sosta infatti, quella di ottobre, il turco era tornato malconcio. Gestito in modo discutibile da Montella, che lo aveva ricevuto in condizioni non ottimali mandandolo poi in campo ugualmente.