Rompipallone.it - Calciomercato Inter, ansia per Thuram: la nuova pretendente fa sul serio

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 19 Novembre 2024 9:17 di Raffaele CafagnaSi fanno sempre più rumorose le sirene attorno a Marcus. Il centravanti dell’è nel mirino di una big che sembra pronta ad affondare il colpo.Seppur nelle ultime settimane ci sia un evidente calo, il grande protagonista della prima parte di stagione dell’è stato senza dubbio Marcus. L’attaccante francese ha fatto il Lautaro, vestendo i panni di bomber e trainando la Beneamata in più di un’occasione a suon di gol.Dall’inizio della stagione le statistiche parlano già di 8 gol e 5 assist. La rete manca dal 5 ottobre, ma i numeri parlano comunque di un avvio devastante da parte del figlio d’arte che adesso vuole tornare a segnare. La sensazione è che questo possa essere l’anno della definitiva consacrazione per il transalpino, desideroso di entrare in pianta stabile nell’élite del calcio europeo.