Movieplayer.it - Braccio di Ferro diventa un maniaco assetato di sangue nel primo trailer dell'horror Shiver Me Timbers

Leggi su Movieplayer.it

Dopo le prime immagini promozionali, è stato rilasciato online ila parodiaa basso budget sudiMe. Dopo un recentesguardo attraverso alcune immagini promozionali, è stato diffuso online ila parodiadididegli ITN Studios, ufficialmente intitolataMe. Il successo del recente film a basso costo Winnie the Pooh:e Miele ha portato alla rivisitazione in chiavedi una serie di classici d'animazione e il marinaio mangia-spinaci è l'ultimo personaggio amato a essere trasformato in un assassinodiper un progetto indie di prossima realizzazione. Descritto come uno "slasher crudo e sanguinolento", è bene chiarire che il film di ITN non è collegato .