Ilfattoquotidiano.it - Braccio di Ferro da eroe buono a killer assetato di sangue: le prime immagini dell’horror “Popeye”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il marinaio speciale più forte di tutti che acquistava energia grazie alle scatolette di spiaci.diè entrato nel cuore di bambini e adulti nel lontano 1929, grazie alla penna di Elzie Crisler Segar, apparso poi nella striscia a fumetti della domenica. Il personaggio, a punto pare, sarebbe realmente esistito. Infatti Segar si sarebbe ispirato al pugile Frank “Rocky” Fiegel, noto per essere un po’ sopra le righe.Al cinema sbarcherà nei primi mesi del 2025 la versione horror dididal titolo “”. L’idea è nata dopo il successo totalmente inaspettato di un altrodei fumetti in chiave drammatica “Winnie The Pooh:e Miele“. Così i produttori hanno “fiutato” il trend e hanno deciso di puntare proprio su.A produrlo, ci sono gli ITN Studios che ha fornito ledella pellicola al magazine online Bloody Disgusting, dove il marinaio amante degli spinaci appare come un ferocissimo serial, sanguinolento che non si ferma davanti a niente e a nessuno.