Bee Gees è morto il batterista Colin Petersen | aveva 78 anni

, storico primodei Bee, èall’età di 78. Lo ha annunciato la band Best of the Bee, formazione tributo del gruppo australiano, con un post su Facebook: «È con il cuore pesante che confermiamo la scomparsa del nostro caro amico Smiley», si legge sui social citando il soprannome del musicista. «Ha arricchito le nostre vite e legato tutti con amore, cura e rispetto. Non sappiamo come potremo andare avanti senza il suo sorriso luminoso e la sua profonda amicizia. Riposa in pace». Ignote le cause del decesso. Attore bambino nei primidi carriera,abbracciato la musica negli60 prendendo parte a quattro album dei Bee. Lascia la moglie Joanne Newfield e i due figli Jaime e Ben.La carriera di, dal cinema ai BeeOriginario di Kingaroy, nel Queensland australiano, dove nacque il 24 marzo 1946,si guadagnò sin da bambino il soprannome di Smiley per aver recitato nel film omonimo del 1956 per la regia di Anthony Kimmins.