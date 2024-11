Lopinionista.it - AssoConcerti alla Milano Music Week, 4 i panel in programma

Bruno Sconocchia –, associazione di categoria che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori dia dal vivo, è tra i promotori dell’ottava edizione dellache prende il via oggi a. Tra gli oltre 300 eventi in tutta la città, 4 sono gli appuntamenti presentati da, le cui attività mirano a promuovere la diffusione dellaa, con particolare attenzionea popolare contemporanea italiana, evidenziando il ruolo fondamentale della cultura nel contribuire all’arricchimento del tessuto sociale e civile delle comunità locali e dell’intero Paese.Si comincia martedì 19 novembre alle ore 18Sala Viscontea del Castello Sforzesco con il“Da Woodstock a Marrageddon”, che vedrà in dialogo Linus con Joshua Elie Aghajanoff di EsseMagazine.