"Al massimo Coccia di Morto", "Hai sbagliato pillola?": Bertolucci-Panatta, alta tensione in diretta

Un talento fantastico, nonostante i soli 23 anni d'età. Un giocatore eccezionale, che si è prese le Finals a Torino e che ora insegue con la Nazionale italiana il successo a Malaga in Coppa Davis, tentando di bissare la vittoria dello scorso anno. Jannik Sinner sta rendendo orgoglioso un intero Paese e consolida sempre di più la prima posizione nel ranking. Orgogliosi di lui sono anche gli ex tennisti Adrianoe Paolo, anche loro vincitori in Coppa Davis, ma nel lontano 1976 in Cile. Hanno parlato di Jannik entrambi nel podcast da loro condotto, La Telefonata. “Sinner ci sta portando sulla Luna. Io ero abituato con te, mi hai portato aldi. Pensa chi seguivo.”, è stata la provocazione di. “Sei sovreccitato, haistamattina, hai avuto qualche sorpresa che da tempo non succedeva?”, la replica di Adriano, che è stato alla battuta.