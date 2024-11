Zonawrestling.net - AEW: Ci sarebbero già dei piani nel caso Mike Bailey firmasse per la compagnia

Leggi su Zonawrestling.net

Come abbiamo appreso i giorni scorsiha lasciato la TNA, con il contratto che secondo le voci più autorevoli è scaduto il 1 Novembre.Le altre voci più accreditate lo vorrebbero vicino ad unirsi alla AEW, ricordando cheè già apparso nel backstage di una puntata di Dynamite.Iperdopo la firma Nella giornata di oggiJohnson di PWInsider ha rivelato la possibile data del debutto di, che coinciderebbe con una ricorrenza importante.Secondo Johnsondebutterebbe nella puntata speciale di Dynamite Thanksgiving Eve del 27 Novembre come partecipante del Continental Classic tournament che inizia proprio quella settimana per concludersi nel PPV Worlds End il 28 Dicembre.Le regole del torneo prevedono un tempo limite degli incontri di 20 minuti e la proibizione delle interferenze esterne.