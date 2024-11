Addio anche a te Lutto nella musica se ne va un pezzo di storia Pochi giorni fa l’ultima apparizione in pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

ina un altro grande che ha fatto la. La triste notizia arriva da un post pubblicato su Facebook dalla band, “Best of the Bee Gees” ed è stata poi confermata dai familiari ma non sono ancora state rese note le cause della morte: si è spento all’età di 78 anni Colin Petersen, il batterista dei Bee Gees, gruppole che si è formato nel ’58 e diventato uno dei più innovativi e influenti delladel pop.Solo sabato scorso Colin Petersen ha suonato in uno spettacolo, “ed era felice e sfacciato”, le parole del direttore di produzione di Best of the Bee Gees Gary Walker. “A malincuore annunciamo la scomparsa del nostro caro amico Colin “Smiley” Petersen – si legge nel post – Ha arricchito le nostre vite e ha legato il nostro gruppo con amore, cura e rispetto.