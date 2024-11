Lanazione.it - A Palazzo Vecchio "Omaggio a Pier Paolo Pasolini"

Firenze, 19 novembre 2024 - “”, questo il titolo dell'incontro che domani alle 18 animerà la Sala d’Arme di, ad opera di Ugo De Vita. "Il mondo non mi vuole più/ e non lo sa"./ Oggi che questo orribile creato /che pure amo,/ passa dinanzi agli occhi e li offende. (..) È l’incipit di una lirica scritta che ho scritto e dedicato a, con la quale aprirò domani il mioal poeta e regista scomparso tragicamente ad Ostia, nella notte tra il primo e il due Novembre del 1975. Ho avuto la fortuna di incontrare i poeti ed amarli, non sono poeta, poeti erano Luzi, Caproni,ro,. Oggi a me destano interesse Rondoni e l’amico Brancale. Il fatto è che la crisi ora non tocca solo la letteratura ma il “pensiero”, come indica il mio maestro ed amico Eugenio Borgna, che per primo ha letto in bozza gli appunti e le parole che si intrecciano, in questa “offerta” alla memoria del poeta.