Trincia, 'racconto Rigopiano fra dramma umano e responsabilità'

A terra, tra la polvere e i detriti, il segnalino in pelle di una chiave di una camera del resort. La porta di vetro intatta della spa, con la scritta 'Nature Fitness'. Travi di legno accatastate qua e là. Gli ultimi video girati dalle vittime, simbolicamente proiettati su ciò che resta delle pareti dell'albergo. E, all'esterno, uno scheletro di blocchi di cemento a delineare quella che, fino al 18 gennaio 2017, era l'area occupata dall'hotel, sulle pendici del Gran Sasso, in Abruzzo. Poi su, lungo la ferita del monte Siella, il canalone attraverso il quale decine di migliaia di tonnellate di ghiaccio, neve, alberi si abbatterono a valle, spazzando via le vite di 29 persone. È qui, sulle tracce di questa 'moderna Pompei di montagna', che si muove Pablo, voce narrante della docuserie Sky Original E poi il silenzio - Il disastro diche, dopo il successo del podcast, arriva in tv dal 20 novembre: 5 episodi prodotti da Sky Italia e Sky Tg24 e realizzati in collaborazione con Chora Media, in esclusiva su Sky TGg4, Sky Documentaries e Sky Crime, in streaming su Now, in chiaro sul canale 50 del digitale terrestre e on demand.