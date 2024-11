Gaeta.it - Trieste in ascesa nella classifica delle province italiane: un caso studio fino al 2023

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha vissuto un significativo incrementosua rilevanza economica negli ultimi vent’anni, attestandosi tra le diecidi maggior valore aggiunto. Questo risultato è emerso dall’analisi condotta dal Centro studi Tagliacarne in collaborazione con Unioncamere, che ha valutato il valore aggiunto provincialeal. La crescita della città giuliana rimarca un trend positivo, nonostante un lieve arretramento nelle ultime due edizioni della, mettendo in luce la dinamica economica die il suo contesto regionale.: un percorso di crescitaNegli anni dal 2003 alha scalato notevolmente le posizioni, passando dal 39° al 10° posto. Questo balzo in avanti riflette le trasformazioni economiche e industriali che la città ha saputo mettere in atto.