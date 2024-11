Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 19:30

Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale restano code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Bufalotta e Prenestina carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale code perlavori tra corso di francese via Salaria in direzione di San Giovanni recentemente code anche in carreggiata posta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via Salaria sempre sulla tangenziale nel tratto della sopraelevata per lavori dal lunedì al venerdì fino al 29 novembre chiusi di notte tra le 23 e le 6 gli svincoli tra viale Castrense Largo Passamonti sia in entrata sia in uscita è per lavori necessari alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia chiuso per circa 10 giorni il sottopasso della galleria pausa nel tratto che è da Piazza della Rovere conduce a via Gregorio VII deviazioni segnalate sul posto ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitose verde.