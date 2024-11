Sport.quotidiano.net - Successo importante per coach Banchi che consolida così il secondo posto in classifica. "Alessandro è un esempio per tutti. Voglio vedere gente che ha fame»

Lucaalla fine è soddisfatto per unche gli consente dire ilnel campionato. "E’ stata una vittoria frutto di una ritrovata energia neltempo – ha spiegato alla fine della gara con Sassari –. Abbiamo provato a far riposare alcuni elementi, ma poi alcuni giocatori hanno deciso di onorare questa maglia e questo stemma dimostrando quanto ci tengano a fare bene. Neltempo abbiamo girato la partita attraverso un quintetto coriaceo che ha avutoPajola come leader. Mi piacerebbe che lui fosse un po’ l’per, perché gioca in questa squadra da 10 anni, non è comune in questa epoca, è un patrimonio, ed è bene che la Virtus se lo tenga stretto". In effetti il ’Pajo’ ha cambiato la partita, ma il fatto di dovere ricorrere a lui ha accesso un campanello d’allarme, non essendoci una valida alternativa.