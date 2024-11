Anteprima24.it - Studenti al freddo, Fuschini (FI): “Dalla Provincia progetti faraonici, ma nessuna programmazione e zero manutenzione”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante l’arrivo dell’inverno fosse prevedibile, l’amministrazionele si fa trovare ancora una volta impreparata. In alcune aule dell’Istituto Calandra, quelle che ospitano glidel Liceo Classico Giannone, i ragazzi, da più giorni, sono costretti a seguire le lezioni al. Una situazione inaccettabile che oggi ha toccato il fondo: nelle aule sono state portate stufette elettriche, con cavi volanti in violazione delle più elementari norme di sicurezza”, lo dichiara il capogruppo di Forza Italia, Vincenzo.“È una vergogna che si debba ricorrere a soluzioni improvvisate e pericolose per sopperire alla totale assenza di. Mentre si spendono sei milioni di euro per acquistare immobili, come il Calandra, senza una reale pianificazione, non si riesce a garantire nemmeno laminima necessaria per affrontare l’inverno”, spiega il consiglierele.