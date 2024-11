Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli valuta ritiro da Ballando ma elemosina sostegno: lo sfogo

Leggi su Tvpertutti.it

si trova al centro di un nuovo ciclone mediatico a causa del suo percorso accidentato acon le Stelle. Colpa anche dei 'copioni' scritti e degli affondi costruititi contro Selvaggia Lucarelli che non l'hanno per niente premiata. Dopo l'ennesimo spareggio, l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha scelto di sfogarsi pubblicamente su Instagram, evidenziando la propria insoddisfazione per il trattamento ricevuto ae mettendo in dubbio la sua permanenza nello show di Milly Carlucci.Durante il suo intervento social,ha confessato di essere fisicamente e mentalmente provata dal percorso: "Sono divisa tra la volontà di rimanere in trasmissione e uscire. Inizio a essere fisicamente provata, non ho più la leggerezza con cui entravo in sala prove. Ho capito che il livello dei concorrenti è molto alto e mi sento demotivata".