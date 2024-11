Ilgiorno.it - Smog Lombardia, divieti a Milano e in 7 province da domani 19 novembre: la mappa e le regole

Leggi su Ilgiorno.it

, 182024 – Dasaranno attivate le misure temporanee di primo livello nelledi, Bergamo, Brescia, Monza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. I dati pubblicati oggi dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)hanno certificato il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelledi Bergamo e Brescia; il terzo giorno di superamento consecutivo nelledi, Monza, Pavia, Lodi e Cremona; il secondo giorno di superamento consecutivo in provincia di Mantova. Looffusca lo skyline di(Foto d'archivio) Scattano le misure di primo livello Considerate le previsioni meteorologiche per oggi e, tendenzialmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, da, martedì 19, si attiveranno le misure temporanee di primo livello in tutte lesopra elencate.