Iodonna.it - Sgonfia, drena, rimodella grazie ad appositi strumenti di legno. Ecco in cosa consiste la maderoterapia, nuova tecnica di massaggio tutta da provare

Mai sentito parlare di? È una specialediche, modella e tonifica il corpo utilizzando attrezzi dinaturale. Il risultato non è solo un complessivo miglioramento della circolazione sanguinea e la regolazione della circolazione linfatica, ma anche una visibile riduzione di cellulite, grasso localizzato e ritenzione idrica. Ce ne parla un esperto, Andrea Benfatto, massoterapista e insegnante in materia.nte, come farlo a casa per contrastare la cellulite X: ilcorpo con ilchee modella«Launisce due tecniche complementari che si potenziano a vicenda, unendo illinfonte manuale aleseguito con gli attrezzi innaturale: permettendo così di stimolare diverse aree del corpo e dando luogo a molteplici effetti positivi, comeggio,mento e tonificazione» inizia a spiegare Andrea Benfatto, massoterapista, massaggiatore e formatore accreditato per i corsi di