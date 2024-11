Seconda tappa dell’Open Day dedicato ai prossimi concorsi per la scuola ed al X ciclo del TFA

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 20 Novembre 2024, ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Napoli (Via Giuseppe Verdi, 35 – Napoli), “Oggi” e FederIstruzione, con il Patrocinio del Comune di Napoli, dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, di Polis News, di Opus Informatica e Partenope Pubblicità, presentano ladell’ Open Dayaiper laed al Xdel TFA per il Sostegno. Anche in questo caso, l’obiettivo principale è quello di fornire informazioni utili sui prerequisiti di accesso e sulle prove concorsuali. Infatti, Docenti esperti e formatori di “Oggi” interverranno con relazioni sui contenuti delle prove del futuro concorso e del TFA per il sostegno, focalizzando l’attenzione sulle seguenti aree tematiche: psicopedagogica e didattica, normativa essenziale, quesiti sulle competenze linguistiche e comprensione del testo.