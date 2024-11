Lanazione.it - San Donato, colpo corsaro. Tre punti d’oro a Gavorrano

FOLLONICA1 SANTAVARNELLE 2 FOLLONICA: Antonini, Morelli, Brunetti, Zini (41’ st Rosini), Souare (13’ st Pino), Scartoni, Kondaj (28’ st Grifoni), Cret, Lo Sicco, Kernezo, D’Este. All. Masi. SANTAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Gistri, Maffei, Bruni, Pecchia (34’ st Manfredi), Vitali, Menga (28’ st Dema), Sylla (41’ st Falconi), Senesi (34’ st Ascoli). All. Bonuccelli. Marcatori: 4’ st Gistri, 46’ st Sylla, 42’ st Pino.- SanTavarnelle fa iled espugna il campo del Follonica, battendo i biancorossoblù per 1-2. La prima frazione offre qualche spunto ma zero gol. Antonini deve intervenire anche al 20’ in tuffo suldi testa di Gistri, palla deviata in angolo dal portiere biancorossoblù. Al 34’ azione da applausi del Follonicache porta al tiro Lo Sicco che termina di poco alto sopra la traversa.