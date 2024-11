Romaincidente volanti | muore poliziotto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.25 Undi 32 anni è morto e altri 2 sono rimasti feriti, in seguito a un incidente tra dueavvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario. I feriti sarebbero i due conducenti, una donna e un uomo trasportati rispettivamente agli ospedali San Camillo e Santo Spirito. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Chiuse le strade limitrofe al luogo del sinistro.